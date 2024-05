On utilise les compléments alimentaires pour traiter de nombreux problèmes de santé. Depuis toujours, les gens utilisent les plantes médicinales pour prévenir les maladies, soigner les infections, soulager la fièvre et guérir les blessures. Les médicaments à base de plantes ont également été utilisés pour lutter contre la constipation, pour soulager la douleur et pour agir comme relaxants ou stimulants. Les recherches sur certaines herbes et certains produits végétaux ont montré qu’ils peuvent avoir des effets similaires à ceux des médicaments conventionnels. De nouveaux compléments alimentaires à base de plantes, vitamines et minéraux sont disponibles sur le marché. Cet article vous dit tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

À quoi servent les nouveaux compléments à base de plantes vitamines et minéraux ?

Les vitamines et les minéraux sont des nutriments essentiels. Vous n’en avez pas besoin en grandes quantités, juste quelques milligrammes ou microgrammes par jour, mais si vous ne consommez pas suffisamment de vitamines et de minéraux ou si vous ne consommez pas les bons types de vitamines et de minéraux, votre corps ne pourra pas remplir ses fonctions essentielles. La différence entre les vitamines et les minéraux est liée à leur structure chimique. Les vitamines peuvent être décomposées, mais les minéraux sont inorganiques et ne peuvent être décomposés en unités chimiques plus petites. Les vitamines sont essentielles. Nous devons les obtenir par le biais de notre alimentation ou de suppléments.

Faut-il prendre les nouveaux suppléments à base de plantes vitamines et minéraux ?

Il y a une raison pour laquelle les compléments alimentaires à base de plantes, vitamines et minéraux sont si populaires : ils sont parfois efficaces. En plus d’un régime alimentaire sain, il est prouvé que certains suppléments peuvent être bénéfiques pour votre bien-être général, avec peu ou pas de risques. Parmi les principaux suppléments qui peuvent être bénéfiques pour votre santé, on peut citer :

– La vitamine B12, qui peut contribuer à la santé des cellules nerveuses et sanguines, à la fabrication de l’ADN et à la prévention de l’anémie.

– L’acide folique, qui peut réduire les anomalies congénitales lorsqu’il est pris par les femmes enceintes.

– La vitamine D, qui peut renforcer les os

– Le calcium, qui peut favoriser la santé des os

– Les vitamines C et E, qui peuvent prévenir la détérioration des cellules.

– L’huile de poisson, qui peut favoriser la santé cardiaque

– La vitamine A, qui peut ralentir la perte de vision due à la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

– Le zinc, qui peut favoriser la santé de la peau et ralentir la perte de vision due à la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

– La mélatonine, qui peut aider à lutter contre le décalage horaire.

Nouveaux compléments alimentaires pour les carences en vitamines et minéraux

Notre corps n’a besoin que d’une petite quantité de vitamines et de minéraux par jour. Une alimentation variée fournit généralement une quantité suffisante de chaque vitamine et minéral. Cependant, certaines personnes peuvent avoir besoin de suppléments alimentaires pour remédier à une carence en vitamines ou en minéraux, notamment

– Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent

– Les personnes qui fument, boivent de l’alcool en excès ou consomment des drogues illégales

– Les personnes qui suivent un régime draconien ou un régime très strict

– Les personnes âgées (en particulier celles qui sont handicapées ou atteintes d’une maladie chronique)

– Certains végétariens ou végétaliens

– Les femmes ayant des règles abondantes

– Les personnes souffrant d’allergies alimentaires

– Les personnes souffrant de problèmes de malabsorption (comme la diarrhée, la mucoviscidose, la pancréatite, etc.).

Les compléments alimentaire d’acide folique et la grossesse

Il est recommandé aux femmes enceintes ou qui planifient une grossesse de prendre des suppléments d’acide folique (également appelé folate) afin de réduire le risque de donner naissance à un enfant présentant une anomalie du tube neural. L’acide folique est une vitamine du groupe B que l’on trouve également dans certains aliments enrichis tels que le pain et les céréales pour le petit-déjeuner. Ce nutriment est ajouté aux aliments enrichis en acide folique au cours de leur production afin d’en augmenter la valeur nutritionnelle.